女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は３０日に、第８５話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

庄田（濱正悟）がサワ（円井わん）のもとを訪れる。庄田は、一度は断ったオファーを受け入れ、英語教師になると報告した。そして「わしと夫婦になろう。惚れてるんだ、おサワさんに」と告白。「だから教師になることにした。来月から月２５円、それでおサワさん家の借金を返して、長屋を出よう」とプロポーズした。その後トキ（郄石あかり）とのシーンで、サワはプロポーズを断ったことが判明する…という展開だった。

ネットは庄田にやきもき。「庄田くんプロポーズは早すぎよ〜。先ずはお付き合いからの告白で良かったのに。長屋を出る云々も後から相談し合いながら〜」「結婚は正規教員になるまで待って欲しいけど恋人になりましょうではダメなの？（庄田くんやっぱり急ぎすぎ）」「庄田さんはタイミングが悪かった…せめておサワちゃんが教員試験受けて合格して〜っていうまでの状態だったらみんなハッピーだったのに」と複雑。

また「月２５円」発言に注目。「自分の力で出ようとしていたおサワさんを、庄田さんは理解していたと思っていたのに…その言葉は言っちゃダメなやつ…」「我が家は悲鳴が轟（とどろ）きました…それをおサワちゃんに言っちゃダメだよ…それまでニヤニヤして見てたのに！！」「おサワちゃんに一番やったらいけないことを庄田さんはしてしまった。惚れていることと借金を返すことは別の話。人を当てにせず自分の力で脱出することを一番に考えてる人に対して思いやりがなさすぎる」「庄田さん……そこはお金の話したらあかんとこや（泣）庄田さんの言葉聞いた途端に、これはおサワちゃん受け入れられへんやつ〜、て悲しくなった」「庄田の敗因。月２５円…借金返して長屋を出よう…これ！好きだから付き合ってほしい。おサワちゃんのこともっと知りたい。でいいんだよ！」といった声も。

一方で「庄田さんも２５円の件は余計だったかもしれんけど誠実さの表れだし他の女の子ならきっとそれで決定だったと思う」「トキが庄田にサワをお願いしますって言ってたのを思い出し、あ、やっぱりトキのせいだわと思うなど」などの感想も寄せられた。