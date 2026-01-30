SMエンタの練習生“SMTR25”初のバラエティー番組、ABEMA配信決定
SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティー番組『応答せよ！僕らのハイスクール』（全8話）が、2月13日より毎週金曜日午後8時20分からABEMAにて日韓同時・国内独占無料放送されることが30日、発表された。
【番組カット】カッコイイ…！制服姿のSM練習生たち
『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティー番組。SMTR25の一部練習生をはじめ、未公開練習生も含めた計15人が参加する。
年齢も国籍もさまざまな15人の生徒たちが、WOOJEONG HIGH SCHOOLに入学。1990年代から2010年代までのK-カルチャーを体験しながら、デビューへのヒントを探していくタイムスリップ成長バラエティーとなっている。生徒たちは3つの時代ごとに分かれたクラスに配属され、当時流行したアイテムや音楽、体育会や修学旅行、学園祭などの行事を実際に体験。さらに教室や寮での共同生活、次々と与えられるミッションを通して、世代を超えた共感や、思いがけないケミストリーが生まれていく。ステージ上で見せる顔とはひと味違う、生徒たちの等身大の表情を見ることができる。
また、SM ENTERTAINMENTは今年の年始に、2026年に1組の新人ボーイズグループがデビューすることを正式発表。SMTR25のメンバーも対象であり、『応答せよ！僕らのハイスクール』を通じて段階的に紹介していくと説明している。脱落も帰宅もなく、24時間“SMTR25”のメンバーに密着する。
【番組カット】カッコイイ…！制服姿のSM練習生たち
『応答せよ！僕らのハイスクール』は、SM ENTERTAINMENT所属の男子練習生で構成されたチーム“SMTR25”初のバラエティー番組。SMTR25の一部練習生をはじめ、未公開練習生も含めた計15人が参加する。
また、SM ENTERTAINMENTは今年の年始に、2026年に1組の新人ボーイズグループがデビューすることを正式発表。SMTR25のメンバーも対象であり、『応答せよ！僕らのハイスクール』を通じて段階的に紹介していくと説明している。脱落も帰宅もなく、24時間“SMTR25”のメンバーに密着する。