【あすから】“視聴率王子”チュウォン、2つの顔を持つダークヒーローに 韓国ドラマ『スティーラー 〜七つの朝鮮通宝〜』放送スタート
俳優のチュウォンが出演する韓国ドラマ『スティーラー 〜七つの朝鮮通宝〜』（全16話）が、あす31日より「BS12 トゥエルビ」で放送される。（毎週土曜 後1：00〜※2話連続放送）
【動画】韓国ドラマ『スティーラー 〜七つの朝鮮通宝〜』予告
同作は、権力者たちによって隠ぺいされてきた数々の文化財を奪還するため、怪盗＜スカンク＞とタッグを組んだ文化財強制回収チーム＜チーム・カルマ＞が奮闘する、コメディースパイアクション。冴えない文化財庁の公務員と謎に包まれた文化財専門泥棒の2つの顔を持つダークヒーローを、視聴率王子とも呼ばれ、同作がドラマ復帰作となったチュウォンが演じる。
■あらすじ
法の裁きを与えることができない権力者たちによって隠された数々の文化財。仕事が大嫌いな文化財庁の公務員と、ソウル地方警察庁の文化財専門担当チーム、そして謎に満ちた文化財専門の怪盗＜スカンク＞が力を合わせ、非公式かつ非合法に文化財を回収する「チーム・カルマ」を立ち上げた。公的に取り戻せないなら、私的に盗め…文化財強制回収チーム「チーム・カルマ」の、文化遺産奪還記。そんな彼らの前に現れた最大のミッションは、“韓国のどこかに隠された大量の文化財と謎の宝を回収せよ”。文化財を手に入れようとする巨大な敵と、熾烈な戦いを繰り広げる。
■キャスト（役名：俳優）
ファン・デミョン：チュウォン『猟奇的な彼女』『アリス−運命のタイムトラベル−』
チェ・ミヌ：イ・ジュウ』『走る調査官〜あなたの人権守ります！〜』『私を愛したスパイ』
チャン・テイン：チョ・ハンチョル『100 日の郎君様』『智異山〜君へのシグナル〜』
シン・チャンフン：キム・ジェウォン『君が落ちた世界』『キング・ザ・ランド』
イ・チュンジャ：チェ・ファジョン『ホテリアー』『最高の一発〜時空を超えて〜』
キム・ヨンス：イ・ドクファ『客主〜商売の神〜』『元カレは天才詐欺師〜38師機動隊〜』
■スタッフ
演出：チェ・ジュンべ 『ここに来て抱きしめて』『マウス〜ある殺人者の系譜〜』
脚本：シン・ギョンイル
