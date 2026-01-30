『RAPSTAR 2025』ファイナリストたちの楽曲配信が決定 第1弾はMasato Hayashi、Pxrge Trxxxper
次世代ラッパーを発掘するABEMAのオーディションプロジェクト番組『RAPSTAR 2025』のファイナリスト5名の楽曲が配信リリースされることが決定した。第1弾として、Masato HayashiおよびPxrge Trxxxper（読み：パージトルーパー）の楽曲が配信スタートとなった。
【写真】「HIROYUKI」をリリースしたMasato Hayashi
『ラップスタア』は、次世代のヒップホップシーンを担う新たな才能を発掘するオーディションプロジェクト。昨年に放送された『RAPSTAR 2025』では、応募者数が過去最多となる6780人を記録。シーンの最前線で活躍する豪華審査員陣による厳正な審査のもと、sh1t（読み：シット）、Sonsi（読み：ソンシ）、VERRY SMoL（読み：ベリースモール）、Masato Hayashi、Pxrge Trxxxperの5名がファイナリストとして選出された。
同年12月13日に開催された番組主催のHIPHOPイベント『STARZ 2025』の締めくくりとして行われた決勝戦『RAPSTAR 2025 FINALS』では、過去最多の応募者の中からPxrge Trxxxperが優勝。頂点に輝いたPxrge Trxxxperは、優勝賞金300万円を獲得した。決勝戦で披露した楽曲「REVENGE」は、大きな注目を集めている。
楽曲配信の第1弾として、28日にMasato Hayashiによる「HIROYUKI」がリリースされ、Pxrge Trxxxperによる「The Claimant」「REVENGE」がきょう30日にリリースされた。
今回のリリースを皮切りに、他のファイナリストたちによる楽曲も、順次配信予定となっている。
