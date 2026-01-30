ジャングルポケットの太田博久（42）おたけ（43）が29日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。おたけが“吐血”したエピソードを語った。

同期のジェラードンのアタック西本（38）とかみちぃ（38）とともに出演。

西本がかみちぃについて「学がない」と意外な一面を明かすと、おたけは「俺逆だから。俺は世の中にバカって思われてるけど、結構やってきたからね」と謎のアピールが始まった。

太田は「まずその『結構やってきたからね』がバカだろ」とつっこんだ。

おたけは「日本語は得意じゃないんですよ。文系がマジでできなかった。理系脳なの。理系脳が天才なの。医学とかだから」と主張した。

太田は「昔営業先行ったときにコイツ（おたけ）真っ青な顔で『ごめん、俺もう今日舞台出れない。朝から吐血してる』って、シンクのところ行ってベってやったらビシャビシャって血が出るの。でも俺らが思う吐血ってさ、“オエッ”みたいな。つばはくみたいに出るんだけど、つばの量じゃないみたいな」と相方が血を吐いていたことを明かした。

太田は「（おたけが）『俺、今の感じ詳しいから。これ完全に胃から来てる吐血だから。今から病院行ったら多分戻ってこれないから』って言うわけ。本当に大きい病院行ったんだけど、で、帰って来たの。ただの歯周病だったの」と血の原因を暴露し共演者を笑わせた。

おたけは「歯科だけ弱かった」と頭脳派アピールを続け、太田は「歯茎が腐り倒してますって言われてた」と明かした。

おたけは「半端じゃなかった。血が」と当時を語った。