米Google（グーグル）は、「Google マップ」の徒歩および自転車ナビゲーションで「Gemini in navigation」（Geminiナビ）に対応した。Geminiが利用可能な地域で、AndroidおよびiOS向けに順次利用可能になる。

「Gemini in navigation」は、Google マップの徒歩や自転車のナビゲーション機能を利用中に「ok Google、このあたりには何があるの？」と尋ねると、Geminiが街の来歴や観光エリアなどを教えてくれる。また、「近くで評判の良いレストランは？」と質問を続けると、Google マップなどの情報を参考に、ルート沿いにあるおすすめの場所を提案してくれる。

自転車で移動中でもハンズフリーでやりとりできるため、交通状況に集中しながら「Gemini」を通じたやりとりができる。「到着予定時刻は？」や、「次の会議は何時から？」などと尋ねることができる。また、約束に遅れそうな場合には「サラに『10分遅れる』とメールして」と言えば、ハンズフリーでメールを送信できる。