第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、出場３２校が決まった。

昨秋近畿大会８強で当落線上にいた近江（滋賀）は選出され、２年ぶり８度目のセンバツ出場。彦根市内の同校近くのＨＰＬベースポールパークに集まった６０人の部員たちは、雪が舞う中、喜びを爆発させた。

昨年３月、チームを３６年間指揮して春夏通算２３度の甲子園出場に導き、春夏１度ずつ準優勝した多賀章仁前監督（６６）＝現総監督＝が勇退。０１年夏の準Ｖ捕手で、恩師からバトンを受けた小森博之監督（４２）が初の聖地指揮となる。

チームのカギを握るのはバッテリー。プロ注目の１４８キロ右腕・上田健介（２年）はスリークオーターからカットボールやスライダーも操り、現チーム発足後の昨年８月、日大三島（静岡）との練習試合ではノーヒットノーランを達成している。主将の杉本将吾（２年）は高校通算２６本塁打の強肩捕手で「夢だった甲子園出場が決まってうれしく、感謝の気持ちがあります。先輩たちの思いも背負って戦いたい」と意気込んだ。滋賀県勢初の甲子園優勝をめざし、びわ湖ブルーの近江ナインが躍動する。