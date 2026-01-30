歌手・手嶌葵（てしま・あおい）の公式サイトが３０日に更新され、３１日に埼玉・ウェスタ川越で公演予定だったライブの延期を発表した。「アーティスト本人の体調不良により」と説明。振替公演が４月に決まったことも報告した。

「【重要】『手嶌葵 Ｃｏｎｃｅｒｔ ２０２６』川越公演 延期および振替日程のお知らせ」と題して報告。「２０２６年１月３１日（土）にウェスタ川越にて開催を予定しておりました『手嶌葵 Ｃｏｎｃｅｒｔ ２０２６』につきまして、アーティスト本人の体調不良により、急遽公演を延期させていただくこととなりました」と伝え「直前のご案内となりましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。

振替公演の日程も発表し、４月１８日に同じウェスタ川越で行う。「お手持ちの『１月３１日（土）公演』のチケットは、そのまま振替公演に有効（座席番号もそのまま有効）となります。ご来場のお客様は、公演当日までチケットを紛失されないよう大切に保管をお願い申し上げます」と呼びかけ、「公演を楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご迷惑をおかけしますことを重ねてお詫び申し上げます。何卒ご理解ご了承の程、よろしくお願い申し上げます」とつづられた。

手嶌は２００６年６月にスタジオジブリ制作のアニメ映画「ゲド戦記」の挿入歌「テルーの唄」でメジャーデビュー。同映画でヒロイン・テルー役の声優も務めた。