第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨夏の甲子園の優勝校・沖縄尚学（沖縄）も「神宮枠」に滑り込みで九州地区の５校目で選ばれた。

例年、九州の出場枠は４つだが、昨秋の明治神宮大会を福岡の九州国際大付が優勝したことにより「神宮枠」が１つもたらされた。これにより、昨秋の九州大会では８強止まりだった沖縄尚学が“滑り込み”で出場を決めた。センバツでは、１９８２〜８３年の池田（徳島）以来、史上５校目の夏春連覇に挑む。

昨夏の甲子園では、最速１５０キロの２年生エース・末吉良丞投手を中心に勝ち上がって初優勝した強豪のぎりぎりセンバツ切符に高校野球ファン中心のネットも沸騰。

沖縄尚学の名前が呼ばれた直後には「沖尚センバツ決定！！ うれしー！！」、「やったぁあ〜 沖尚センバツ出れる」、「沖縄尚学これまた来たー！」、「九国、ほんとにほんとにありがとう！ 沖尚が選抜へ参戦することになりました。日大、熊工、神村の九州勢一丸となって甲子園で頑張りましょう」などの声があふれた。

◆沖縄尚学 １９５７年に沖縄として創立した那覇市にある私立共学校。野球部も同年に創部した。全校生徒１０２９人、野球部員４６人。甲子園は春が２年連続９度目の出場で、夏は１１度出場。春は１９９９、２００８年に優勝している。主な卒業生に東浜巨、嶺井博希（ともにソフトバンク）、リチャード（巨人）。