第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で行われ、全３２校が決まった。昨秋の東京都大会で準優勝だった関東第一は、２４年以来２年ぶりの出場を逃した。

春夏合わせて１７度（春７、夏１０）の出場を誇り、２４年夏には準優勝した強豪校に８度目のセンバツ出場切符は届かなかった。今回、関東・東京の出場枠は６校。昨秋の東京都大会を制した帝京、関東大会４強の山梨学院、花咲徳栄（埼玉）、専大松戸（千葉）、佐野日大（栃木）の５校は当初から出場が確実視され、関東第一は残り１枠をかけて関東大会８強の横浜（神奈川）、浦和学院（埼玉）などとの争いとみられていたが、今秋ドラフト１位候補の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（２年）らを擁して春連覇を狙う横浜が滑り込んだ。

関東第一は昨秋の東京都大会６試合でチーム打率４割１分９厘、６１得点、１１盗塁を記録。井口瑛太、田沢心（ともに２年）、佐宗悠樹（１年）らを中心に圧倒的な力で勝ち進んだが、決勝戦では帝京に４―８で敗れていた。