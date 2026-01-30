石橋貴明、母校・帝京高校の16年ぶりセンバツ出場に喜び「魂！！！」
お笑いコンビ・とんねるずの石橋貴明が30日、自身のXを更新。同日発表されたセンバツ出場校で、母校・帝京高校が16年ぶり15回目の出場を果たすことを受け、喜びを記した。
【写真】「素晴らしい回復力！」ゴルフ場で丸山茂樹と笑顔を見せるとんねるず・石橋貴明
石橋は「16年ぶりに！！！涙！！！甲子園楽しんで！！！魂！！！」とエールを送った。
石橋は、2025年4月、自身のYouTubeチャンネルで食道がんを公表。そのご、咽頭がんも併発していることを明かし、当面の芸能活動休止を発表していた。10月12日には、約9ヶ月ぶりにSNSを更新した。12月には、元プロ野球選手でタレントの杉谷拳士が、石橋との2ショットを公開し、話題を呼んでいた。
