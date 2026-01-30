Ä«ÆüÊüÁ÷¼ÒÄ¹¤¬¼Õºá¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¡×¡¡¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×±é½ÐÌäÂê
¡¡Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤Îº£Â¼½Ó¾¼¼ÒÄ¹¤Ï30Æü¡¢¿Íµ¤¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¸í²ò¤ò¾·¤¯±é½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤ê¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ëÊý¿Ë¡£Æ±Æü¤ÎÄêÎãµ¼Ô²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢23Æü¤Ë´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö6¿Í·»Ëå¤ÎÄ¹ÃË¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¹Åç¸©¤ËÊë¤é¤¹¾®³Ø6Ç¯¤Î»ùÆ¸¤¬¡¢Äï¤äËå¤ÎÀ¤ÏÃ¤òÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦ÈÖÁÈ¤Ë°ÍÍê¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢Éã¿Æ¤¬³°½Ð¤·»Ò¤É¤â¤ÈÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤À¤±¤Î¾õ¶·¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢°ÍÍêÆâÍÆ¤ò²ÈÂ²¤ÈÁêÃÌ¤·¤ÆÂçÉý¤Ë²þ¹Æ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥á¡¼¥ë¤äÅÅÏÃ¤Ç¶ì¾ð¤ò´Þ¤àÌó300·ï¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£