巨人の新外国人４選手が３０日、都内のホテルでそろって入団会見を行った。

前ロイヤルズ傘下３Ａオマハのボビー・ダルベック内野手（３０）は「巨人軍の一員となれてうれしく思います。走攻守すべてにおいて優勝、日本一に貢献できるように頑張ります」と話した。

ダルベックはレッドソックス時代の２０年８月にメジャー初出場の試合で初本塁打。出場６試合目から５試合連続本塁打をマークし、メジャー史上初の「デビュー１０試合以内で５戦連発」の偉業を達成した。

若手有望株として注目を集め、翌２１年は１３３試合で２５本塁打を放った。

近年はマイナーでの出場が多かったが、３Ａでは２３年に３３本塁打、２４年は２０本塁打。昨年は５月までにホワイトソックスで７試合出場して以降はメジャー出場がなく、ブルワーズ、ロイヤルズと移籍しながら３Ａで計２４本塁打を放った。

メジャー通算４７本塁打、マイナー通算１６１発の右のスラッガー。守備は一塁、三塁、外野も守れ、メジャー移籍した岡本和真内野手に代わる中軸として期待される。

◆ボビー・ダルベック（Ｂｏｂｂｙ Ｄａｌｂｅｃ）１９９５年６月２９日。米シアトル生まれ。３０歳。レジェンド高、アリゾナ大を経て２０１６年ドラフト４巡目指名（全体１１８位）でレッドソックス入り。２０年にメジャーデビュー。今季はホワイトソックス、ブルワーズ、ロイヤルズに所属。１９０センチ、１０２キロ。右投右打。