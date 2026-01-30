ジャングルポケットの太田博久（42）おたけ（43）が29日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。太田が「吉本で一番紳士」と語る同期芸人を告白した。

同期のジェラードンのアタック西本（38）とかみちぃ（38）とともに出演。芸人YouTubeの会話の流れから普段見ている動画について語り、かみちぃはコーヒーを入れる動画を見ていたという。

太田はかみちぃについて「吉本で一番紳士」と語った。西本は「かみちぃって、本当にしっかりしてるのよ。紳士で清潔感めっちゃあるじゃん。身なりもしっかりしてて、立ち振る舞いもしっかりしてるじゃん。めちゃ学ないのよ。勉強が」と語った。

太田は「おバカさんなの？え、なんならクイズ番組で活躍しそうな」と驚いた。かみちぃは「全然。クイズ番組とか出たらボタン押さずに収録終わるよ」と明かした。

西本は「時事とかの話題ふられたときに、俺がイジられることはあるのよ。『お前どうせ知らないだろ』って。で、『ごめんなさいね』とか言って、『かみちぃ教えてあげて』とか言ってふると、（かみちぃ）『すいません…わかりません…』っていう。それがめっちゃある」と告白した。

おたけは「ウソでも勉強してほしくなっちゃうな」と意外なギャップに反応するも、西本は「本当に興味がないんだって。バスケと、コーヒーと、K POP以外は」と語った。

かみちぃは「興味ないものを勉強しても何も頭に入らないんだよね」と明かした。

西本は「ミャクミャク知らなかった」と明かし、かみちぃは「ミャクミャクは知ってるよ。パッと聞かれたときに、『あれだよね、あれだよね』っていう」と名前が出てこなかったことを明かした。

西本は「でもメニーアイって答えてた」と暴露し、共演者を笑わせた。