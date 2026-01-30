『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（21）

ヴィクトリーナ姫路 山本侑奈 後編

（前編：スーパーでレジ打ちしながらSVリーグでプレー 同僚やお客さんの応援を胸に戦う＞＞）

現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？



（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ





＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞

Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？

【オポジット】

牛島若利（白鳥沢学園高校）

【アウトサイドヒッター】

木兎光太郎（梟谷学園高校）、星海光来（鴎台高校）

【ミドルブロッカー】

黒尾鉄朗（音駒高校）、天童覚（白鳥沢学園高校）

【セッター】

孤爪研磨（音駒高校）

【リベロ】

夜久衛輔（音駒高校）

「ワカトシ（牛島）は絶対的エースで、頼れるところがいいですね。サイドは星海。身長が小さいのも共感できます。私もSVリーグでは身長が低いほうなので、『小さい事はバレーボールに不利な要因であっても、不能な要因ではない‼』ってセリフが好きです。もうひとりは木兎。小学校の時からすごく好きです。悩んだりもするけど、エースって感じがいいですね。

ミドルのひとり目は黒尾。キャプテンとして、常にチームを見ていて、冷静なのがいい。もうひとりは天童で。トリッキーなプレースタイルが好きですね。

セッターは研磨がいいですかね。"無気力系"というか、できれば何もしたくないけど、いざとなるとチームのために動くことができるのが好きです。リベロは、安定感のある夜久にしました。音駒は、チームとしても好きですしね」

Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？

「一番、心に響いたセリフは、田中（龍之介）の『ところで平凡な俺よ、下を向いている暇はあるのか』ですね。自分にも重ね合わさる言葉ですし、その前後のシーンも含めて好きです」

Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？

音駒高校vs早流川工業高校

「（孤爪）研磨が好きなので、彼が活躍した早流川工戦がベストゲームです。相手も粘り強いチームで、ブロックもしつこくついてくるし、セッターを走らせてくる。狙われた研磨は、極力動きたくないタイプなのに、汗だくになりながら自分でボールを追う。研磨がチームのために頑張る姿が好きです！」

【プロフィール】

山本侑奈（やまもと・ゆな）

所属：ヴィクトリーナ姫路

2003年２月17日生まれ、山梨県出身。173cm、ミドルブロッカー。小学３年でソフトバレーボールを始め、４年生からバレーボールに移行。その後、東海大甲府高校を経て桜美林大学に進学。前十字靭帯のケガを負いながらも４年時に復帰し、全日本インカレにも出場した。2025年２月、ヴィクトリーナ姫路に入団した。