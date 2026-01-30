【ハイキュー‼×SVリーグ】ヴィクトリーナ姫路の山本侑奈が熱く語る、「無気力系」孤爪研磨がチームのために頑張る姿
『ハイキュー‼』×SVリーグ コラボ連載vol.2（21）
ヴィクトリーナ姫路 山本侑奈 後編
（前編：スーパーでレジ打ちしながらSVリーグでプレー 同僚やお客さんの応援を胸に戦う＞＞）
現役のSVリーガーに、バレーボール漫画『ハイキュー‼』を語ってもらうコラボ連載。選手たちが選ぶベストメンバー、共感したシーン、ベストゲームとは？
（ｃ）古舘春一／集英社 選手写真／SVリーグ
＜SVリーガーが語る『ハイキュー‼』＞
Q１、監督目線で『ハイキュー‼』のベストメンバーを選ぶなら？
【オポジット】
牛島若利（白鳥沢学園高校）
【アウトサイドヒッター】
木兎光太郎（梟谷学園高校）、星海光来（鴎台高校）
【ミドルブロッカー】
黒尾鉄朗（音駒高校）、天童覚（白鳥沢学園高校）
【セッター】
孤爪研磨（音駒高校）
【リベロ】
夜久衛輔（音駒高校）
「ワカトシ（牛島）は絶対的エースで、頼れるところがいいですね。サイドは星海。身長が小さいのも共感できます。私もSVリーグでは身長が低いほうなので、『小さい事はバレーボールに不利な要因であっても、不能な要因ではない‼』ってセリフが好きです。もうひとりは木兎。小学校の時からすごく好きです。悩んだりもするけど、エースって感じがいいですね。
ミドルのひとり目は黒尾。キャプテンとして、常にチームを見ていて、冷静なのがいい。もうひとりは天童で。トリッキーなプレースタイルが好きですね。
セッターは研磨がいいですかね。"無気力系"というか、できれば何もしたくないけど、いざとなるとチームのために動くことができるのが好きです。リベロは、安定感のある夜久にしました。音駒は、チームとしても好きですしね」
Q２、教訓となった、共感した場面や言葉は？
「一番、心に響いたセリフは、田中（龍之介）の『ところで平凡な俺よ、下を向いている暇はあるのか』ですね。自分にも重ね合わさる言葉ですし、その前後のシーンも含めて好きです」
Q３、作中の個人的ベストゲームと、その理由は？
音駒高校vs早流川工業高校
「（孤爪）研磨が好きなので、彼が活躍した早流川工戦がベストゲームです。相手も粘り強いチームで、ブロックもしつこくついてくるし、セッターを走らせてくる。狙われた研磨は、極力動きたくないタイプなのに、汗だくになりながら自分でボールを追う。研磨がチームのために頑張る姿が好きです！」
【プロフィール】
山本侑奈（やまもと・ゆな）
所属：ヴィクトリーナ姫路
2003年２月17日生まれ、山梨県出身。173cm、ミドルブロッカー。小学３年でソフトバレーボールを始め、４年生からバレーボールに移行。その後、東海大甲府高校を経て桜美林大学に進学。前十字靭帯のケガを負いながらも４年時に復帰し、全日本インカレにも出場した。2025年２月、ヴィクトリーナ姫路に入団した。