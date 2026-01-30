郡司恭子アナウンサー （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/30】日本テレビの郡司恭子アナウンサーが1月29日、自身のInstagramを更新。透け感のあるタイツを着用した冬のコーディネートを公開し、話題を呼んでいる。

【写真】産後の35歳日テレアナ「変わらないスタイルがすごい」透けタイツで美脚披露

◆郡司恭子、タイツ＆ロングブーツの洗練コーデ公開


郡司は「お馴染みのチェックストールとロングブーツで外に出るだけでテンションがあがります…！」とつづり、タートルネックのセータにフレアシルエットのベスト、ショートパンツを合わせたワントーンコーディネートを投稿。透け感のあるタイツと黒のロングブーツを合わせ、美しいスタイルが際立つ、冬らしくも軽やかな装いを披露した。

◆郡司恭子アナの投稿に反響


この投稿には「冬コーデの完成形」「変わらないスタイルがすごい」「ワントーンなのに華やか」「足元の組み合わせが天才的」「脚が綺麗すぎる」「今日のスタイルも完璧」といった声が寄せられている。

郡司アナは2025年5月1日、自身のInstagramにて結婚を報告。同年8月1日には第1子の妊娠を発表し、同年12月24日に出産したことを公表している。（modelpress編集部）

