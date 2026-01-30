松嶋尚美、娘の“金賞受賞”書き初め公開 苗字にも注目集まる
【モデルプレス＝2026/01/30】タレントの松嶋尚美が1月29日、自身のInstagramを更新。娘が書道で受賞したことを報告し、反響が寄せられている。
【写真】54歳タレント「衝撃の美文字」小6長女が書き初め披露する様子
松嶋は「ララが学校の書き初めで金賞を取りました！やったー！でかしたララちゃん」とつづり、長女である空詩（らら）さんの快挙を喜びとともに報告。空詩さんが「夢の実現 六年 久田空詩」と力強く書いた作品を掲げる姿を披露した。「鉛筆は、良い言い方をすれば、『個性的』 悪く言えば『ぐちゃぐちゃ』やのに」と明かし、「毛筆は上手い！なんで？」と驚きを隠せない様子を伝えている。
この投稿には、「達筆すぎる」「センスを感じさせる作品」「金賞おめでとうございます」「才能の塊ですね」「衝撃の美文字」「喜びが伝わる」「口元がママと似てる」「久田って苗字なんだね」「本名が久田さんなの思い出した」などと反響が集まっている。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。珠丸くんは2025年5月に公開されたアメリカ人バンド「FVRMN」の楽曲「Back To The Whip」のMVへの出演で初めて顔を公開し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】54歳タレント「衝撃の美文字」小6長女が書き初め披露する様子
◆松嶋尚美、愛娘の金賞受賞を報告「でかしたララちゃん」
松嶋は「ララが学校の書き初めで金賞を取りました！やったー！でかしたララちゃん」とつづり、長女である空詩（らら）さんの快挙を喜びとともに報告。空詩さんが「夢の実現 六年 久田空詩」と力強く書いた作品を掲げる姿を披露した。「鉛筆は、良い言い方をすれば、『個性的』 悪く言えば『ぐちゃぐちゃ』やのに」と明かし、「毛筆は上手い！なんで？」と驚きを隠せない様子を伝えている。
◆松嶋尚美の投稿に反響
この投稿には、「達筆すぎる」「センスを感じさせる作品」「金賞おめでとうございます」「才能の塊ですね」「衝撃の美文字」「喜びが伝わる」「口元がママと似てる」「久田って苗字なんだね」「本名が久田さんなの思い出した」などと反響が集まっている。
松嶋は2008年6月に結婚。2011年12月に長男の珠丸くん、2013年6月に長女・空詩さんを出産した。珠丸くんは2025年5月に公開されたアメリカ人バンド「FVRMN」の楽曲「Back To The Whip」のMVへの出演で初めて顔を公開し、話題を呼んだ。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】