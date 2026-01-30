「今日好き」田中陽菜、白のキャミドレス姿が話題「透明感MAX」「ビジュ天才」
【モデルプレス＝2026/01/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演している田中陽菜が1月30日、自身のInstagramを更新。キャミソールドレス姿を公開した。
田中は「15万人ありがとうございます！」と自身のInstagramのフォロワーが15万人を突破したことを報告。「もっと自分らしさの良さをみんなに届けられるように！インスタ頑張りますっ！」とつづり、自身のソロショットを投稿。ふんわりとしたベールを身につけ、フリルがデザインされた白のキャミソールドレスに身を包んだ、美しい肩のラインと素肌が際立つショットを披露した。
この投稿は「透明感MAX」「天使すぎる可愛さ」「ビジュ天才」「マシュマロ肌で綺麗」と反響を呼んでいる。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。田中は「卒業編2025inソウル」「ニュージーランド編」に参加し、現在放送中の「テグ編」に継続メンバーとして出演している。（modelpress編集部）
