わずか開店3ヶ月で東京ラーメン部門「1位」獲得 名店が新作ラーメンを販売
濃厚魚介鶏白湯「麺屋NOBUNAGA」は、2026年2月2日（月）から、期間限定の新作ラーメン「NOBUNAGA 辛味噌極ラーメン」を発売する。
2024年12月に京橋に1号店をオープンした「麺屋NOBUNAGA」。わずか3ヶ月でTripAdvisor「東京ラーメン部門」1位を獲得するなど、オープンしてから現在まで、ずっと話題を集め続けているラーメン店だ。
今回の新商品で、同店がこだわったのは、「限界まで辛いのに、最後の一口までうまい」一杯。ベースとなったのは、同店を代表する濃厚魚介鶏白湯技法だ。数種の唐辛子・香味スパイス・特製辛味ダレ味噌を重ね、突き刺さる辛さと、奥行きのある旨味が両立。スープが中太縮れ麺にしっかり絡み、中毒性のある味わいになっている。
価格は1,250円（税込）。フライドガーリック、フライドオニオン、特製辛味タレ、海苔などをトッピングするのもおすすめだという。〈提供概要〉
・商品名
NOBUNAGA 辛味噌極ラーメン（期間限定）
・販売期間
2026年2月2日（月）〜3月末予定
※原材料の都合により、早期終了する場合がある
・価格
1250円（税込）
・提供店舗
麺屋NOBUNAGA 全店舗
【おすすめトッピング】
フライドガーリック 50円
フライドオニオン 50円
味玉 150円
鶏チャーシュー 350円
特製辛味タレ 100円（※辛さ増幅注意）
海苔 100円
※毎月1日は、980円のラーメンが500円になるイベントも開催中
※2025年6月にオープンした「麺屋NOBUNAGA 築地〜SHOGUN〜」では、10,000円〜の和食×ラーメンコースを展開
