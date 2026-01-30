わずか開店3ヶ月で東京ラーメン部門「1位」獲得　名店が新作ラーメンを販売

濃厚魚介鶏白湯「麺屋NOBUNAGA」は、2026年2月2日（月）から、期間限定の新作ラーメン「NOBUNAGA 辛味噌極ラーメン」を発売する。

【写真】あとどれだけ待つんだろう…すさまじい人気！系列店に列ぶ利用客

2024年12月に京橋に1号店をオープンした「麺屋NOBUNAGA」。わずか3ヶ月でTripAdvisor「東京ラーメン部門」1位を獲得するなど、オープンしてから現在まで、ずっと話題を集め続けているラーメン店だ。

今回の新商品で、同店がこだわったのは、「限界まで辛いのに、最後の一口までうまい」一杯。ベースとなったのは、同店を代表する濃厚魚介鶏白湯技法だ。数種の唐辛子・香味スパイス・特製辛味ダレ味噌を重ね、突き刺さる辛さと、奥行きのある旨味が両立。スープが中太縮れ麺にしっかり絡み、中毒性のある味わいになっている。

価格は1,250円（税込）。フライドガーリック、フライドオニオン、特製辛味タレ、海苔などをトッピングするのもおすすめだという。

〈提供概要〉

・商品名

NOBUNAGA 辛味噌極ラーメン（期間限定）

・販売期間

2026年2月2日（月）〜3月末予定

※原材料の都合により、早期終了する場合がある

・価格

1250円（税込）

・提供店舗

麺屋NOBUNAGA 全店舗

【おすすめトッピング】

フライドガーリック 50円

フライドオニオン 50円

味玉 150円

鶏チャーシュー 350円

特製辛味タレ 100円（※辛さ増幅注意）

海苔 100円

※毎月1日は、980円のラーメンが500円になるイベントも開催中

※2025年6月にオープンした「麺屋NOBUNAGA 築地〜SHOGUN〜」では、10,000円〜の和食×ラーメンコースを展開

