AMERICAN HOLIC10周年♡ミッキー＆フレンズの特別コレクション

AMERICAN HOLICがブランド10周年を迎える2026年春、特別な「Disney collection by AMERICAN HOLIC」が登場します。今回の主役は、世代を超えて愛される『ミッキー＆フレンズ』。日常にさりげなく取り入れられるデザインと、アニバーサリーならではの遊び心を掛け合わせた全10型がラインアップします。身に着けるだけで気分が上向く、そんなディズニーの魔法を感じるコレクションは、いつものコーデを少しだけ特別に彩ってくれそうです♡

10周年を祝うバッグ＆小物

注目は10キャラクターを起用した【Mickey&Friends】10ColトートBAG。

White/Black/Yellow/Khaki/Blue/Pink/Brown/Indigo/Navy/Purpleの全10色展開、価格は2,990円、サイズはフリーです。内ポケット付きで実用性も◎。

【コインケースチャーム】はRed/Pink/Blue/Green、2,990円。

【ミニポーチチャーム】はBlack/Pink/Yellow/Brown、2,490円。

【4Pピンズセット】はA/Bの2種で2,490円。

【サガラバッグ】はIvory/Indigo、3,990円。

【アソート柄スカーフ】はBeige/Blue/Dot、2,490円。

【イニシャル刺繍CAP】はIvory/Blue/Green/Charcoalgray、2,990円。すべてフリーサイズです。

HUNTERのチェルシーブーツが進化♡170周年記念の新定番

大人カジュアルなアパレル

アパレルはデイリーに活躍する3型を展開。【ビンテージ風スウェット】はOatmeal/Charcoalgray/Lightgraymixture、4,990円。綿100%の裏毛素材で、程よいヴィンテージ感が魅力です。

【フロッキーリンガーT】はOffwhite/Charcoalgray/Yellow/Sax、3,990円。キャラクターごとのフロッキープリントがアクセントに。

【ボタンダウンシャツ】はPink/Yellow/Mint/Blue、4,990円。胸元や袖口、背面まで遊び心が散りばめられ、すべてフリーサイズで展開します。

日常に寄り添う10周年の特別感

AMERICAN HOLICの10周年を記念したミッキー＆フレンズコレクションは、可愛さだけでなく、大人の女性が取り入れやすいバランス感が魅力。

バッグや小物でさりげなく楽しむもよし、アパレルで主役にするもよしと、スタイルに合わせて選べます。

記念ロゴや特別仕様が随所に施された今だけのアイテムは、毎日のコーデに小さなときめきをプラスしてくれる存在。

節目の年にふさわしい、とっておきのディズニーアイテムをぜひチェックしてみてください♪