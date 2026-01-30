お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が30日までに更新されたYouTubeチャンネル「【公式】ANOTHER SKY | アナザースカイ」に出演し、驚きの多趣味ぶりを明かす場面があった。

「休日の過ごし方」という話題になると、上田は「ゴルフに行ったり、射撃に行ったり、映画を観たり、競馬、美術館に行ったりとか。趣味はいろいろとあるわな」と回答。テロップではほかにも「旅行・ボクシング・アーチェリー・絵画教室・脱出ゲーム・読書・スポーツ観戦」と補足され、計12個もの趣味があるという。

そこでスタッフから「休む暇がないんじゃないですか?」と質問されると、上田は「俺は休んでられないんだよ、貧乏性だからさ。家でダラ〜っとすることができない。うちの家族は“体力おばけ”って言ってる。みんなが寝てるなか、朝5時ぐらいからゴルフに行って。帰って来てから一緒に遊園地に行ったりするから」と返した。

超多忙な日々を送ることについて「仕事が舞い込んでくるのな。日本の芸能界が俺をほっとかないからさ」と“自画自賛”したが「すぐ干されるわ!そんなこと言ってたら」と自らにツッコミを入れていた。