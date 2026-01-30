彩の国さいたま芸術劇場（さいたま市）の芸術監督・近藤良平が率いる「カンパニー・グランデ」が２月７、８日、集大成の新作「春の祭典」を同劇場で披露する。

ユーモラスな踊りで知られる異才振付家が１００人超のプロ・アマ混成集団と成し遂げたものとは？（編集委員 祐成秀樹）

グランデは２０２４年に発足。同劇場を拠点にした高齢者劇団「さいたまゴールド・シアター」とは異なり、公募の対象はシルバー層に限らず国籍、障害の有無、プロ、アマを問わなかった。「サロンのような場。命令しなくても練習して『ちょっと気付いた』みたいな経験ができる集まりができたら面白いと思いました」と近藤は振り返る。

県内外から８３２人の応募があり、１２０人を選んだ。現在は１７〜８５歳の１０８人で活動。プロの俳優や音楽家のみならず、現職市長や警官、会社員、学生もいる。元小学校長の柴崎邦夫（７５）は５歳の頃に見た、大衆演劇の股旅物に熱狂した観客の姿を思い出して応募したという。「舞台ってなぜ人を引きつけるのか？ 教員は決まったことを教えることが中心ですが、相手に楽しんでもらうことをやりたいと思いました」

俳優の松井香乃（２７）は、オーディションに行くたびに他者との優劣を比べられることにもどかしさを感じていた。「クリエイティブなことって『楽しい』を軸にできるはずなのに」。そんな折、グランデの公募を知った。

メンバーが取り組んだのはスタジオワーク。俳優や音楽家、ラッパー、ジャグラーら一流表現者の講師の下、未知の表現を探求した。講師名を伏せて「うけいれる」「うかぶ」「とどける」などのキーワードでワークを選ばせる機会もあった。「絶対しそうもないことに挑戦してもらいたい。得意なことを決めつけちゃいけないなと思った。一緒にやると、一人でできないことができる。お互い発見しているのが面白い」と近藤は言う。

２５年３月の成果発表公演を経てからもワークを積み重ね、今回の公演ではストラビンスキー作曲の「春の祭典」に挑む。近藤は「強さも包容力もある曲。怖い感じの音と柔らかい場面を一緒にしても成立する。それに、望むものに向かう力が感じられる。その先が絶対あるという期待は持ち続けないと」と力を込める。

今作で現メンバーでの活動は終わる。誰もが名残惜しそうだ。「楽しんでいる人が一番、輝いてると気付いた。他の現場でも自分だけは楽しもうという意識が芽生えた」と松井が手応えを語れば、「監督さん（近藤）って、色にも形にも年齢にも性別にもこだわらない。これって、理想の社会の在り方かもしれませんね」と柴崎は声を弾ませた。

近藤は「解散しますが、音楽隊とか、漫才とか、何かをしようとする人は応援したい」と話す。２代目「グランデ」も公募するという。（電）０５７０・０６４・９３９。