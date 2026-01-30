愛知県らしさを感じる「愛知県のお土産」ランキング！ 2位「幻の手羽先」を抑えた1位は？【2026年調査】
この地には、その土地の個性を映し出した素敵なお土産が数多く存在します。受け取った瞬間に現地の景色が浮かぶような、情緒溢れるラインナップに注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、愛知県らしさを感じる「愛知県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【15位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「名古屋を代表するソウルフードのひとつで、甘辛い醤油ベースに黒胡椒が効いた スパイシーでクセになる味で、愛知県らしさを感じるから」（60代男性／愛知県）、「名古屋に行った時に手羽先がとても美味しかったのでもらったら嬉しいから」（30代女性／宮城県）、「愛知といえば、やまちゃんは外せない。居酒屋も有名だから」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
回答者からは「季節やイベントでのバリエーションも販売しているほど、力を入れているし認知度があるので」（40代女性／神奈川県）、「形を崩さずに持って帰るのが至難の技ということで超有名」（60代男性／大阪府）、「全国的に有名になったこともあり、季節によって違うぴよりんに出会うことができるから楽しい」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月20日、全国10〜60代の男女250人を対象に、「都道府県らしさを感じるお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、愛知県らしさを感じる「愛知県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：幻の手羽先（世界の山ちゃん）／42票2位は、名古屋メシの代表格「幻の手羽先」です。スパイシーなコショウと秘伝のタレがクセになる味わいは、お酒のお供に最高。テイクアウトや自宅で楽しめるお土産用パッケージも充実しており、愛知県の活気ある食文化を象徴する一品です。
回答者からは「名古屋を代表するソウルフードのひとつで、甘辛い醤油ベースに黒胡椒が効いた スパイシーでクセになる味で、愛知県らしさを感じるから」（60代男性／愛知県）、「名古屋に行った時に手羽先がとても美味しかったのでもらったら嬉しいから」（30代女性／宮城県）、「愛知といえば、やまちゃんは外せない。居酒屋も有名だから」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
1位：ぴよりん（ジェイアール東海フードサービス）／43票1位に輝いたのは、名古屋の新名物「ぴよりん」です。名古屋コーチンの卵を使用した濃厚なプリンをババロアで包み、クラムをまとわせた、ひよこ型の可愛らしいスイーツ。崩れやすい繊細な形状を保ったまま持ち帰る「ぴよりんチャレンジ」も話題になるなど、名古屋を象徴する人気土産となっています。
回答者からは「季節やイベントでのバリエーションも販売しているほど、力を入れているし認知度があるので」（40代女性／神奈川県）、「形を崩さずに持って帰るのが至難の技ということで超有名」（60代男性／大阪府）、「全国的に有名になったこともあり、季節によって違うぴよりんに出会うことができるから楽しい」（50代女性／愛知県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)