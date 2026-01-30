「SSS 好き好き好き！！」DAIGO、HYDEの誕生日を祝福！「神々しいツーショット」「愛が伝わる」
ミュージシャンでタレントのDAIGOさんは1月29日、自身のInstagramを更新。ロックバンド・L'Arc〜en〜Cielのボーカル、HYDEさんの誕生日を祝福するツーショットを披露しました。
【写真】DAIGO、HYDEの誕生日を祝福！
1月29日は、HYDEさんの57歳の誕生日。DAIGOさんは「今年は誕生日になる瞬間を時報聞いて、メッセージ送ったら1番でした！！ やったー！！」「SSS 好き好き好き！！」とHYDEさんへの想いを熱く語るほか、「#マフラーをプレゼント #色違い」とハッシュタッグを添えて、HYDEさんへの誕生日プレゼントに色違いのお揃いマフラーを贈ったことを明かしました。
コメントでは「HYDEさんとの神々しいツーショットをありがとうございます」「お二人とも好き好き好き」「Hydeさんへの愛が伝わってきてほんと素敵ですー！！！」「お揃いマフラー素敵」「楽しい会話でほのぼの〜」などの声が寄せられています。
「SSS 好き好き好き！！」DAIGOさんは「今日は神の！ HYDEさんの誕生日！ ということでライブにサプライズでケーキを運ばせていただきました！」とつづり、1枚の写真を投稿。HYDEさんとのツーショットを披露しています。
