ミュージシャンでタレントのDAIGOさんは1月29日、自身のInstagramを更新。ロックバンド・L'Arc〜en〜Cielのボーカル、HYDEさんの誕生日を祝福するツーショットを披露しました。

「SSS 好き好き好き！！」

DAIGOさんは「今日は神の！ HYDEさんの誕生日！ ということでライブにサプライズでケーキを運ばせていただきました！」とつづり、1枚の写真を投稿。HYDEさんとのツーショットを披露しています。

1月29日は、HYDEさんの57歳の誕生日。DAIGOさんは「今年は誕生日になる瞬間を時報聞いて、メッセージ送ったら1番でした！！ やったー！！」「SSS 好き好き好き！！」とHYDEさんへの想いを熱く語るほか、「#マフラーをプレゼント #色違い」とハッシュタッグを添えて、HYDEさんへの誕生日プレゼントに色違いのお揃いマフラーを贈ったことを明かしました。

コメントでは「HYDEさんとの神々しいツーショットをありがとうございます」「お二人とも好き好き好き」「Hydeさんへの愛が伝わってきてほんと素敵ですー！！！」「お揃いマフラー素敵」「楽しい会話でほのぼの〜」などの声が寄せられています。

「美しくて麗しくてフェアリーで神で……」

2024年5月27日の投稿では、自身の誕生日をHYDEさんにお祝いしてもらったことを報告し、大きなバースデーケーキを前にHYDEさん、ヴィジュアル系エアーバンド・ゴールデンボンバーの喜矢武豊さんとのスリーショットを披露しています。DAIGOさんは、この投稿でも「HYDEさんは本当に温かくてかっこよくて優しくて美しくて麗しくてフェアリーで神で歌声も作る曲もライブも最高で、一緒にいる時間が何より宝物です」「これからもHYDEさんについていきます!!!!」とHYDEさんへの熱い想いを語っています。(文:福島 ゆき)