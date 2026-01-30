俳優の渡辺謙がInstagramを更新し、「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシック アンバサダー」への就任を報告した。

渡辺は「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダーを務めさせて頂きます」と発表し、「野球ファンの一人として、侍ジャパンを熱くサポート出来ればと思っています。決勝までしっかり見届けます。行くぞマイアミ！」と意気込みを綴っている。

渡辺は野球ファンとしても知られ、過去にもMLBやWBCへの熱い思いを語ってきたことでもおなじみ。今回のアンバサダー就任は、まさに適任といえる人選となった。

投稿された写真には、スペシャルサポーターに就任した二宮和也との2ショットが収められている。黒いスーツに身を包んだ渡辺が二宮の肩に手を回すカットや、「JAPAN」のユニフォームが飾られたセットで並んで座る姿が公開され、大会に向けた気合いが伝わってくる。

渡辺は英語でも「I'm honored to serve as the 2026 World Baseball Classic Ambassador for Netflix. As a lifelong baseball fan, I'll be cheering passionately for Samurai Japan.」とメッセージを発信している。（文＝リアルサウンド編集部）