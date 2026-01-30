¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×ÂÎ¤¬µðÂç²½¡ª¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎºÊ¡¢À¶¿å¤ß¤µ¤ÈàÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿Ê·â¤Î¥ß¥µ¥È¡×¡Ö´é¥¥á¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¿å¤ÎÃæ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤é¡Ä
¡¡Âç¤Î¥µ¥¦¥Ê¹¥¤¤ÇÍÌ¾¤Ê½÷Í¥¤ÎÀ¶¿å¤ß¤µ¤È(33)¤¬àÆþÍá¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¿å¤ÎÃæ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¤é¡¢ÂÎµð¿Í²½¤ÇNG¡¡Âç¾Ð¤¤¤·¤¿¡Á¡Á¡¡¤¤á¤Æ¤ë´é¤¬¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¡¤Ï¤¢¡¢²¿ÅÙ¤ß¤Æ¤â¾Ð¤¨¤ë¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆþÍá¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤ªÅò¤ÎÃæ¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÎ¤¬´é¤ËÈæ¤Ù¤ÆµðÂç²½¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡ÆþÍáÃæ¤ÎÌÌÇò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö³Î¤«¤Ë¿ÈÂÎÂç¤¤¤¡×¡Ö´é¥¥á¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ß¤µ¤È¤µ¤ó¤Ý¤¤¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¿Ê·â¤Î¥ß¥µ¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡À¶¿å¤Ï2022Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤Î¹â¶¶ÌÐÍº(50)¤È·ëº§¤·¤¿¡£