お姫様抱っこで見つめ合う2人だが…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は2月2〜6日、第18週「マツエ、スバラシ。」が放送される。

ついに借金を返済したトキ（郄石あかり）、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）。ヘブン（トミー・バストウ）に感謝を述べる一同は、銭太郎（前原瑞樹）も交えて借金完済パーティーを開催する。

そこにたまたま取材に訪れた梶谷（岩崎う大）が訪れ、松野家借金返済がヘブン先生日録の記事になる。すると、その日を境に松江の人々の様子が一変。トキたちの生活に影が落ちていく。

ヘブンがトキをお姫様抱っこする微笑ましい場面カットも公開されているが…。

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。 「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。