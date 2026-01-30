¡ÖÈþ¤·¤¤³¨²è¤Î¤è¤¦¡×¹â²¬Ááµªàµþ½÷¤Ï¤ó¤Ê¤êá»Ñ¤Ë¡Ö¤ª¡¼¡¢Çëºä¤Î½÷¾¤µ¤ó¡×¡Ö¤ª¤¤Ð¤ê¤ä¤¹¡¼¡×¤ÎÀ¼
¡¡½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤Î¹â²¬Ááµª¤¬ÏÃÂê¤ÎÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¡¢¤¢¤Ç¤ä¤«¤ÊÏÂÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾ðÊó²ò¶Ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂè3¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖµþÅÔ¿Í¤ÎÌ©¤«¤ÊÌû¤·¤ß Blue ½¤¶ÈÃæ¡×(NHKBS¥×¥ì¥ß¥¢¥à)¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¡£
¡¡³ûÀî¤ò¸«ÅÏ¤¹²ÏÈÊ¤ÇÃåÊª¤Ë¶âÈ±¤ò¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Æü»±¤òº¹¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¡£µìºî¤Ç±é¤¸¤¿ÎÁÄâ¡ÖÇëºä¡×¤Î½÷¾Ìò¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÏÂÉþ»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¡¼¡¢Çëºä¤Î½÷¾¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£³Ú¤·¤ß¡×¡ÖµþÅÔ¤Î³¹¤ËÏÂÉþ¤Î¹â²¬Ááµª¤µ¤óÁÇÅ¨¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÈþ¤·¤¤³¨²è¤Î¤è¤¦¡×¡Ö¤Ï¤ó¤Ê¤êÁáµªÍÍ¡¡¤ª¤¤Ð¤ê¤ä¤¹¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£