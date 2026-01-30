29歳を迎えた長谷川。（C）Getty Images

　ハッシュタグには「♯お誕生日」。マンチェスター・シティ女子に所属する、なでしこジャパンの長谷川唯がインスタグラムを更新。「29歳になりましたっ」と報告した。

「２」と「９」の大きなゴールドのバルーンを手に持ち、メガネ姿で笑顔を浮かべるショットなどを公開し、「お祝いのメッセージありがとうございます！」と感謝。「たくさんの準備、プレゼント、ご飯、ケーキ ぜーんぶありがとう」と綴る。
 
　この投稿には多くの祝福が届くなかで、元日本代表MFの小野伸二氏も「Happy Birthday」とコメントした。

　長谷川の誕生日は１月29日。27日に22歳になったチームメイトの藤野あおばとの２ショットもアップロード。パーティーには清水梨紗も駆けつけたようで、自身のSNSで「Happy birthday Yui and Aoba みんなでお祝い お祝い事は盛大に」と記した。

