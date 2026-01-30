「ぜーんぶありがとう」なでしこ長谷川唯がメガネ姿で誕生日ショット公開！ 小野伸二も反応「Happy Birthday」
ハッシュタグには「♯お誕生日」。マンチェスター・シティ女子に所属する、なでしこジャパンの長谷川唯がインスタグラムを更新。「29歳になりましたっ」と報告した。
「２」と「９」の大きなゴールドのバルーンを手に持ち、メガネ姿で笑顔を浮かべるショットなどを公開し、「お祝いのメッセージありがとうございます！」と感謝。「たくさんの準備、プレゼント、ご飯、ケーキ ぜーんぶありがとう」と綴る。
この投稿には多くの祝福が届くなかで、元日本代表MFの小野伸二氏も「Happy Birthday」とコメントした。
長谷川の誕生日は１月29日。27日に22歳になったチームメイトの藤野あおばとの２ショットもアップロード。パーティーには清水梨紗も駆けつけたようで、自身のSNSで「Happy birthday Yui and Aoba みんなでお祝い お祝い事は盛大に」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像９枚】長谷川唯のバースデーショット！ 清水梨紗や北川ひかるもお祝い！
「２」と「９」の大きなゴールドのバルーンを手に持ち、メガネ姿で笑顔を浮かべるショットなどを公開し、「お祝いのメッセージありがとうございます！」と感謝。「たくさんの準備、プレゼント、ご飯、ケーキ ぜーんぶありがとう」と綴る。
この投稿には多くの祝福が届くなかで、元日本代表MFの小野伸二氏も「Happy Birthday」とコメントした。
長谷川の誕生日は１月29日。27日に22歳になったチームメイトの藤野あおばとの２ショットもアップロード。パーティーには清水梨紗も駆けつけたようで、自身のSNSで「Happy birthday Yui and Aoba みんなでお祝い お祝い事は盛大に」と記した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像９枚】長谷川唯のバースデーショット！ 清水梨紗や北川ひかるもお祝い！