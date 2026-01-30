春の選抜高校野球大会の出場校が発表され、21世紀枠で「長崎西」、九州地区代表で「長崎日大」の出場が決まりました。

21世紀枠で選ばれた「長崎西」は、45年ぶりに甲子園の舞台へ。

春のセンバツとしては、75年ぶりの出場となります。

2025年10月に行われた秋の県大会で、強豪校を次々と破り準優勝。

九州大会ではベスト8の成績を収め、21世紀枠の全国の代表9校に選ばれていました。

前回、夏の甲子園に出場した1981年、当時の「名古屋電気高(現 愛工大名電高)」の工藤 公康投手にノーヒットノーランを喫した苦い歴史を糧に、選手たちが夢の舞台での活躍を誓いました。

一方の「長崎日大」は、3年ぶり5回目の出場。

春夏通じて14回目の甲子園切符です。

長崎日大はつなぐ打撃と安定した守備を活かし、2025年秋の県大会を制すると、九州大会の決勝では、後に明治神宮大会で優勝を果たす「九州国際大付属」にあと一歩まで迫りまりますが、惜しくも準優勝。

それでもセンバツ出場当確圏内の成績を残していました。

県勢から2校が春のセンバツに出場するのは、「長崎日大」と「海星」が出場した2023年以来2度目となります。

センバツは、3月6日に組み合わせ抽選会。19日に開幕します。