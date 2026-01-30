モデルの長谷川ミラ（２８）が３０日、結婚を発表した。お相手は一般男性。所属事務所を通じて、報告した。

以下、発表コメント。

「私事ではございますが、このたび結婚することになりましたので、ご報告いたします。

彼と出会い、時間を重ねる中で、安心できるだけでなく、新しいことにも前向きに挑戦できる関係性だと感じるようになりました。自分の歩んできた道の延長線上で、人生を共に考えられる存在だと思えたことに、心から感謝しています。

今後も仕事や表現、社会に向き合うスタンスは変わらず、自分の言葉と視点を大切にしながら、丁寧に取り組んでまいります。

これまで支えてくださった皆さまに感謝するとともに、引き続き温かく見守っていただけましたら幸いです。」

南アフリカ人の父と日本人の母をもつハーフの長谷川は、モデル、ラジオＤＪとして活躍し、テレビのコメンテーターとしても注目の存在。Ｊ-ＷＡＶＥ「ＳＴＡＲＴＬＩＮＥ 」のナビゲーターやポッドキャスト番組「ＵＮＤＥＲＤＯＧ ｉｎ Ｔｏｋｙｏ」「Ｔｏｋｙｏ Ｙｏｕｎｇ Ｂｏｓｓ」のプロデューサー・ＭＣを務める。映画プロデューサー、企業クリエイティブも行い、株式会社ｊａｍ、コミュニティカフェ「ｕｍ」代表としても活動している。