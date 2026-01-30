『第68回グラミー賞授賞式』ロゼ、タイラー・ザ・クリエイター、レディー・ガガによるパフォーマンス決定 キャロル・キングなど豪華プレゼンターも発表
日本時間の2月2日に開催される『第68回グラミー賞授賞式』にて、ロゼ、タイラー・ザ・クリエイター、レディー・ガガによるパフォーマンスが決定した。
【写真】ライブパフォーマンスに期待！タイラー・ザ・クリエイターとレディー・ガガ
ロゼは「APT.」で「年間最優秀レコード」と「年間最優秀楽曲」など3つのノミネーションを受けており、タイラー・ザ・クリエイターは「年間最優秀アルバム」を筆頭に6つのノミネート、レディー・ガガはこれまで14回受賞しており、今年は「年間最優秀レコード」「年間最優秀アルバム」「年間最優秀楽曲」など7つのノミネートされている。
さらに、今年のプレゼンターとしてキャロル・キング、チャペル・ローン、チャーリーxcx、ドーチー、ハリー・スタイルズ、ジェフ・ゴールドブラム、カロルG、レイニー・ウィルソン、マルセロ・ヘルナンデス、ニッキー・グレイザー、Qティップ、クイーン・ラティファ、テヤナ・テイラーも発表されている。
WOWOWでは、『第68回グラミー賞授賞式』の模様を、WOWOWが独占生中継する。シンガー・ソングライターの藤原さくら、プロデューサー／アーティストのYaffle、音楽ライター／翻訳家の池城美菜子氏が、案内役のジョン・カビラ、ホラン千秋とともに、授賞式の感動と興奮をリアルタイムで伝える。
■番組情報
『生中継！第68回グラミー賞授賞式』 ※2ヶ国語版（同時通訳）
2月2日(月) 午前9：00〜 WOWOWプライムで生放送／WOWOWオンデマンドで生配信
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59までアーカイブ配信
『第68回グラミー賞授賞式』 ※字幕版
2月2日(月)午後10：00〜 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59 までアーカイブ配信
『ライブ配信！第68回グラミー賞授賞式レッドカーペット』
2月2日(月)午前8：00〜 WOWOWオンデマンドで生配信 ※アーカイブ配信なし
【写真】ライブパフォーマンスに期待！タイラー・ザ・クリエイターとレディー・ガガ
ロゼは「APT.」で「年間最優秀レコード」と「年間最優秀楽曲」など3つのノミネーションを受けており、タイラー・ザ・クリエイターは「年間最優秀アルバム」を筆頭に6つのノミネート、レディー・ガガはこれまで14回受賞しており、今年は「年間最優秀レコード」「年間最優秀アルバム」「年間最優秀楽曲」など7つのノミネートされている。
WOWOWでは、『第68回グラミー賞授賞式』の模様を、WOWOWが独占生中継する。シンガー・ソングライターの藤原さくら、プロデューサー／アーティストのYaffle、音楽ライター／翻訳家の池城美菜子氏が、案内役のジョン・カビラ、ホラン千秋とともに、授賞式の感動と興奮をリアルタイムで伝える。
■番組情報
『生中継！第68回グラミー賞授賞式』 ※2ヶ国語版（同時通訳）
2月2日(月) 午前9：00〜 WOWOWプライムで生放送／WOWOWオンデマンドで生配信
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59までアーカイブ配信
『第68回グラミー賞授賞式』 ※字幕版
2月2日(月)午後10：00〜 WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
※放送・配信終了後〜5月2日（土）午後11：59 までアーカイブ配信
『ライブ配信！第68回グラミー賞授賞式レッドカーペット』
2月2日(月)午前8：00〜 WOWOWオンデマンドで生配信 ※アーカイブ配信なし