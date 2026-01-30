韓国女性グループ・Ａｆｔｅｒ Ｓｃｈｏｏｌの元メンバー・リジが２８日、自身のＳＮＳアカウントでライブ配信を行い、極端な選択を暗示するような発言でファンを不安にさせたと３０日、現地メディアの毎日経済などが報じた。

記事によると、リジは配信で「この仕事を選んだこと自体は後悔してないけど、自身の行動については自責の念を抱いている」「人は『こんなすてきな世の中で、どうして死ぬのか』と言うけど、私には生きるのがつらすぎる。私がつらいと言っているのに、世の中がすてきなことなんて何の意味があるの」と声を詰まらせながら吐露したという。

さらに「生きてみようとは努力するけど、正直本当に」と涙ながらに語ったとし、ファンは「リジは一人じゃないよ」「今は休んでも大丈夫」など、慰めと応援のコメントを残していたと伝えた。

リジは２０１０年、Ａｆｔｅｒ Ｓｃｈｏｏｌに加入しデビュー。ナナ・レイナとグループ内ユニット・ＯＲＡＮＧＥ ＣＡＲＡＭＥＬとしても活動し、日本でも人気を博していた。

しかし２１年５月、飲酒運転でタクシーに追突。同年１０月の判決公判で、罰金１５００万ウォン（約１５０万円）の支払いが宣告され、活動自粛を余儀なくされたが、２５年５月に４年ぶりに日本で活動を再開していた。