センバツ出場３２校が決定！【一覧】横浜が春連覇、沖縄尚学が夏春連覇目指す 初出場は２校 近畿公立校の歴史は９８回目で途絶える
「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）
選考委員会が行われ、今春のセンバツに出場する３２校が決定した。史上４校目の春連覇を目指す横浜、史上５校目の夏春連覇を目指す沖縄尚学などが選ばれ、初出場は２校となる。
当初の予定から１５分遅れで発表された中、まず２１世紀枠では長崎西と高知農が選出された。さらに注目を集めた関東５校目には春連覇を目指す横浜が東京大会準Ｖの関東第一との比較検討の末に選出。宝委員長は「走攻守でレベルが高い」と理由を説明。近畿地区では一般選考で全て私立高校が出場することが決まり、第１回から続いていた公立校の歴史が９８回目で途絶えた。
九州地区では神宮枠を得たことで５校が選出。昨秋の九州大会８強の中で昨夏Ｖの沖縄尚学が選出された。エース左腕・末吉が旧チームから残り「新垣投手との２枚看板がチームを引っ張りました。充実した投手力を評価し、他の準々決勝で敗れた３校を上回ると判断した」と宝委員長は説明した。
全出場校は以下の通り。
【２１世紀枠】２校
長崎西（７５年ぶり２度目）
高知農（初出場）
【北海道】１校
北照（１３年ぶり６度目）
【東北】３校
花巻東（２年連続６度目）
八戸学院光星（２年ぶり１２度目）
東北（３年ぶり２１度目）
【関東】５校
山梨学院（５年連続９度目）
花咲徳栄（６年ぶり６度目）
専大松戸（３年ぶり３度目）
佐野日大（１２年ぶり５度目）
横浜（２年連続１８度目）
【東京】１校
帝京（１６年ぶり１５度目）
【東海】３校
中京大中京（５年ぶり３３度目）
三重（８年ぶり１４度目）
大垣日大（２年連続７度目）
【北信越】２校
帝京長岡（初出場）
日本文理（１２年ぶり６度目）
【近畿】６校
神戸国際大付（５年ぶり６度目）
智弁学園（５年ぶり１５度目）
大阪桐蔭（２年ぶり１６度目）
滋賀学園（２年連続４度目）
近江（２年ぶり８度目）
東洋大姫路（２年連続１０度目）
【中国】２校
崇徳（３３年ぶり４度目）
高川学園（４２年ぶり２度目）
【四国】２校
英明（３年ぶり４度目）
阿南光（２年ぶり３度目）
【九州】５校
九州国際大付（４年ぶり４度目）
長崎日大（３年ぶり５度目）
神村学園（２年ぶり７度目）
熊本工（９年ぶり２２度目）
沖縄尚学（２年連続９度目）