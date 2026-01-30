「選抜高校野球・選考委員会」（３０日、大阪市内）

選考委員会が行われ、今春のセンバツに出場する３２校が決定した。史上４校目の春連覇を目指す横浜、史上５校目の夏春連覇を目指す沖縄尚学などが選ばれ、初出場は２校となる。

当初の予定から１５分遅れで発表された中、まず２１世紀枠では長崎西と高知農が選出された。さらに注目を集めた関東５校目には春連覇を目指す横浜が東京大会準Ｖの関東第一との比較検討の末に選出。宝委員長は「走攻守でレベルが高い」と理由を説明。近畿地区では一般選考で全て私立高校が出場することが決まり、第１回から続いていた公立校の歴史が９８回目で途絶えた。

九州地区では神宮枠を得たことで５校が選出。昨秋の九州大会８強の中で昨夏Ｖの沖縄尚学が選出された。エース左腕・末吉が旧チームから残り「新垣投手との２枚看板がチームを引っ張りました。充実した投手力を評価し、他の準々決勝で敗れた３校を上回ると判断した」と宝委員長は説明した。

全出場校は以下の通り。

【２１世紀枠】２校

長崎西（７５年ぶり２度目）

高知農（初出場）

【北海道】１校

北照（１３年ぶり６度目）

【東北】３校

花巻東（２年連続６度目）

八戸学院光星（２年ぶり１２度目）

東北（３年ぶり２１度目）

【関東】５校

山梨学院（５年連続９度目）

花咲徳栄（６年ぶり６度目）

専大松戸（３年ぶり３度目）

佐野日大（１２年ぶり５度目）

横浜（２年連続１８度目）

【東京】１校

帝京（１６年ぶり１５度目）

【東海】３校

中京大中京（５年ぶり３３度目）

三重（８年ぶり１４度目）

大垣日大（２年連続７度目）

【北信越】２校

帝京長岡（初出場）

日本文理（１２年ぶり６度目）

【近畿】６校

神戸国際大付（５年ぶり６度目）

智弁学園（５年ぶり１５度目）

大阪桐蔭（２年ぶり１６度目）

滋賀学園（２年連続４度目）

近江（２年ぶり８度目）

東洋大姫路（２年連続１０度目）

【中国】２校

崇徳（３３年ぶり４度目）

高川学園（４２年ぶり２度目）

【四国】２校

英明（３年ぶり４度目）

阿南光（２年ぶり３度目）

【九州】５校

九州国際大付（４年ぶり４度目）

長崎日大（３年ぶり５度目）

神村学園（２年ぶり７度目）

熊本工（９年ぶり２２度目）

沖縄尚学（２年連続９度目）