¡¡¸µ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤ÎÆü¹â°ï»Ò¤µ¤ó¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤«¤é¤Ä¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Çµ¡ÖÂè£·£²²ó¶å½£ÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤¬³«Ëë¡£ºòÇ¯£¸·î¤Ë£´£°Ç¯´Ö¤ÎÁª¼êÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ã¤¿Æü¹â¤µ¤ó¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Ê¤É¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡£°úÂà¸å¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Â¤Ï·ë¹½¡¢Ë»¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤â¤¢¤ë¤·¡¢£³£°Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥è¥¬¤ä¥¸¥à¡¢¥µ¥¦¥Ê¤Ïº£¤âËèÆü¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âç¹¥¤¤Ê¤ª¼ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°û¤ß²á¤®¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£Á÷ÊÌ²ñ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤·¡Ä¡£ÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¤â¥Û¥Ã¥È¥è¥¬¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìë¤Ë°û¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤Èà¼ò¹ëá¤Ö¤ê¤â·òºß¤À¡£