¡ÚÉÍÌ¾¸Ð¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡Û¾¾À¥¹°Èþ¡¡¸åÇÚ¡¦Àî°æË¨¤ÎÉüµ¢¤ò¡Ö³Ø±àÅ·¹ñ¡×¤ÎÂØ¤¨²ÎÇ®¾§¤Ç½ËÊ¡
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÉÍÌ¾¸Ð¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£ÅÇÕ¡×¤¬£³£°Æü¡¢³«Ëë¡£¥ì¡¼¥¹³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î»ö¸Î¤Çº¸ÏÓ¾åÏÓ¹üÀÞ¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÀî°æË¨¤¬£·¤«·î¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¡£Æ±´ü¤Îº´Æ£¤Û¤Î¤«¡¢¾¾ËÜÎç¤â¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÇÉüµ¢¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤ÎÇ®¾§¤¬¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¾À¥¹°Èþ¡Ê£µ£µ¡áÀÅ²¬¡Ë¤Ï¥Õ¥£¥ó¥¬¡¼£µ¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö³Ø±àÅ·¹ñ¡×¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤»¡Ö±¿Ì¿¤Î½÷¿ÀÍÍ¤è¡¢¤â¤¨¤â¤¨¤Ë¤Û¤Û¤¨¤ó¤Ç¡¢£±ÅÙ¤À¤±¤Ç¤â¡Á¡£¤â¤¨¤â¤¨¤ªµ¢¤ê¡Á¡×¤ÈÇ®¾§¤·¡¢Àî°æ¤ÎÉüµ¢¤òÀ¹Âç¤Ë½Ë¤Ã¤¿¡£