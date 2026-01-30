【超絶美尻】エリマリ姉妹、ベトナムの秘境で「過去最大露出」に挑んだ至高の写真集が3月発売！

奇跡の美人姉妹”エリマリ”こと、Erika（姉）と百瀬まりな（妹）の1st写真集が3月25日に発売！

ファン待望！奇跡の美人姉妹”エリマリ”の1st写真集が発売！ベトナム最大級のリゾート地で身も心も解放的に

『FRIDAY』で年間3度の表紙を飾り、デジタル部門で売上1位を独走。グラビア界に旋風を巻き起こし続ける「エリマリ姉妹」が、さらなる高みを目指した最新写真集をリリースする。

舞台は、ベトナムの「最後の秘境」と称されるリゾート・フーコック島。身も心も解放された二人は、艶やかなTバックランジェリー姿や、開放感あふれるプールで無邪気に戯れるカットを披露。実の姉妹にしか出せない空気感と、圧倒的なポージングを余すことなく収録した。

撮影：菊地泰久／（講談社） 撮影：菊地泰久／（講談社）

今作の目玉は、これまでのキャリアを凌駕する大胆な挑戦だ。限界を攻めたヌーディーショットに加え、今作のために徹底的に鍛え上げた「究極の美尻」を惜しみなく解放。本人たちも企画段階から参加し、スタッフと共に「姉妹だからこそ表現できる世界観」を徹底的に追求した。

エキゾチックな美貌、抜群のスタイル、そして深化した色気。二人の絆が織りなす唯一無二の魅力が詰まった、まさに永久保存版の一冊だ。

なお、4月22日（水）には、大ボリュームのメイキング映像を収録した「豪華版DVD付」も発売される。

1月29日（木）発売のFRIDAY表紙＆巻頭ではメイキング動画付きで写真集の先行カットを大胆披露！あわせてお見逃しなく！

【エリマリ姉妹からのコメント】

6年ぶりの復活から約1年間の活動を通して、目標にしていた1st写真集がついに発売決定しました。こうして姉妹で写真集が出せるのは、ずっと変わらず応援してくださったみなさんのおかげです。本当にありがとうございます！

衣装選びから、表情、雰囲気ひとつひとつにこだわり、「どうしたら見てくれるみんなに喜んでもらえるか」をたくさん考えながら作り上げました。エリマリならではの、「キュート＆セクシー」が存分に盛り込めたかと思います♡

初挑戦となるキラーカットには少し緊張しましたが、とってもオープンな気持ちで撮影できました。私たち姉妹にしか表現できない世界観、そして私たちの成長を感じてもらえたら嬉しいです！

