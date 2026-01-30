この1か月降水量は、太平洋側を中心に平年より少なく、空気がカラカラ。火が燃え広がりやすい状態になっています。火を使用する際は、一段と気を付けるようにしてください。明日31日(土)は太平洋側は、カラッと晴れて洗濯物の外干しができるでしょう。

太平洋側を中心に雨少なく 空気乾燥

2025年12月31日からの1か月、太平洋側では、平年の20%以下(茶色)しか雨が降っていない所がほとんどです。

例えば、東京都心では1月2日以降、1ミリ以上の雨が降っていません。また、名古屋市、神戸市、高知市、宮崎市などはこの1か月、降水量が0ミリとなっています。太平洋側は来週の木曜日まで、まとまった雨が降らず、空気の乾燥が続く予想です。





今日30日(金)午後3時までの最小湿度は主な地点でさいたま市で11%東京都心と前橋市、宇都宮市、静岡市、宮崎市で19%、千葉市、横浜市で20%と特に関東で低くなっています。また、乾燥注意報が太平洋側中心に広い範囲に出ています。火が燃え広がりやすい状態ですので、室内外問わず火の取り扱いに注意してください。また、受験シーズンです。加湿器などを使い、のどの保湿等を行い、体調を崩さないよう心がけましょう。東京都福祉保健局では、湿度は40〜60%の間を目安にすることを推奨しています。

31日(土)は洗濯物は太平洋側を中心に乾く

明日31日(土)は北海道から北陸にかけての日本海側は、雪が降るため、洗濯物は部屋干しになるでしょう。沖縄も雨が降ったりやんだりで、洗濯物の外干しにはあいにくの天気になりそうです。

北海道と東北の太平洋側と、東海から九州は、日が差しますが、雲が広がりやすいです。このため、外干しはできますが、洗濯物が乾くのに時間がかかるでしょう。

関東は、晴れる時間が長く、洗濯物がよく乾きそうです。ただ、空気が冷たいので、日が傾いたら早めに取り込んだ方がよいでしょう。