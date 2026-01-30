メインシナリオ…上値追い、0.7100突破に注目。昨日まで9連続陽線となっている。21日に直近高値の0.6767を上抜くと、昨日は23年2月以来の高値となる0.7094まで上値を伸ばした。目先、上値を模索する展開になりそうだ。節目の0.7100がが最初の関門。0.71台に乗せると、23年2月2日の高値0.7158や節目の0.7200が視野に入る。0.72台に突入するようなら、22年6月3日の高値0.7283や節目の0.7300を試すことになる。



サブシナリオ…反落となれば、節目の0.6950付近が支持になる。同水準を割り込むと、節目の0.6900の攻防になろう。0.68台に沈むようなら、一目均衡表の基準線がある0.6877や21日線がある0.6794が視野に入る。



