メインシナリオ・・・27日の安値111.75円から切り返しており、目先の下げが一巡した格好となっている。23日の高値115.43円から27日の安値111.75円までの下げに対する半値戻しを達成しており、61.8％戻しの114.02円を上抜けば、115円の節目がターゲットになる。115円の節目も上抜くようなら、23日の高値115.43円を試す可能性がある。



サブシナリオ・・・一方、一目均衡表の雲の上限の113.00円を下抜き、29日の安値112.62円も割り込めば、27日の安値111.75円や昨年10月2日の安値105.20円から23日の高値115.43円までの上げに対する38.2％押しの111.52円を試す可能性がある。



