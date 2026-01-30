第98回選抜高校野球大会（3月19〜31日、甲子園）の出場校を決める選考委員会が30日に開かれ、出場32校が決まった。

近畿地区の21世紀枠候補だった奈良の郡山に聖地への切符は届かなかった。71年夏には全国4強も果たした伝統校で、春夏通じては12回の出場経験を持つ。27年ぶりの球春到来はならなかった。

これで、1924年の第1回大会から続く近畿からの公立高校連続出場の歴史も98回目で途絶えた。秋の近畿大会で上位進出を果たせなくても、10年に向陽、14年に海南、15年に桐蔭と和歌山の公立校が21世紀枠で出場し、公立枠を継続していた。

就任3年目の岡野雄基監督（35）は「勉強もしないといけないし、野球に特化できない。乗り越えないといけない壁はあるが、候補に選ばれたことで、何が足りないか可視化できた。そこを埋めていきたい」と冬の期間の練習の手応えを強調。この日も甲子園出場を信じて練習をしていた田副皓大主将（2年）も「結果に左右されずに、切り替える。目標は夏の甲子園。落ち込んでいる時間はない」と智弁学園、天理の奈良私学2強相手に全力を尽くすことを誓った。

1893年創立と奈良県内最古の歴史を持つ進学校。NHKの大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主人公・豊臣秀長が城主を務めた郡山城に学校は隣接している。