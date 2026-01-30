¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÁ´32¹»·èÄê¡ªºòÇ¯V²£ÉÍ¤¬´ØÅì¡¦Åìµþ¤Î¥é¥¹¥È1ÏÈ¤Ë¡¢²Æì¾°³Ø¤¬¶å½£5ÏÈÌÜ¤Ç²Æ½ÕÏ¢ÇÆÁÀ¤¦¡¢Âçºå¶Í°þ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¡Ú°ìÍ÷¡Û
Âè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê3·î19Æü³«Ëë¡¦ºå¿À¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë¤Î½Ð¾ì¹»¤ò·è¤á¤ëÁªÈ´°Ñ°÷²ñ¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´32¹»¡Ê¿ÀµÜÂç²ñÏÈ´Þ¤à°ìÈÌÁª¹Í30¹»¡¢21À¤µªÏÈ2¹»¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
21À¤µªÏÈ¤ÏÄ¹ºêÀ¾¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤È¹âÃÎÇÀ¶È¡Ê¹âÃÎ¡Ë¤Î2¹»¤òÁª½Ð¡£Ä¹ºêÀ¾¤Ï1951Ç¯°ÊÍè¡¢75Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¡¢¹âÃÎÇÀ¤Ï½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¹Ã»Ò±à¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
ÃíÌÜ¤Î´ØÅì¡¦ÅìµþÃÏ¶è¡Ê6ÏÈ¡Ë¤Ï¡¢´ØÅìÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¸õÊä¤ÎÌÜ¶Ì¤Ç¤¢¤ë¿ÈÄ¹194Ñ¡¢ÅêÂÇ¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Î¸ÖÅÄÍÛÀ¸¡Ê2Ç¯¡Ë¤òÍÊ¤·¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à4¶¯Æþ¤ê¤ÎÍ¥¾¡¸õÊä¤¬¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£¤Þ¤¿½àV¤Î²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ÎÀìÂç¾¾¸Í¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢º´ÌîÆüÂç¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤¬½çÅö¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿Äëµþ¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬16Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¡£ºÇ¸å¤Î6ÏÈÌÜ¤È¤·¤Æ´ØÅì1¹»¤ÈÅìµþ1¹»¤òÈæ³Ó¤·¡¢Á°²óÂç²ñÇÆ¼Ô¤Î²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£²£ÉÍ¤Ï´ØÅìÂç²ñ¤Ç8¶¯¤â¡¢Áö¹¶¼é¤ÎÁí¹çÎÏ¤¬É¾²Á¤µ¤ì2Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ê¡¢»Ë¾å4¹»ÌÜ¤Î¥»¥ó¥Ð¥ÄÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
ºòÇ¯¤Ï98Ç¯¤Ö¤ê¤Î¡ÈÂçºåÀª½Ð¾ì¤Ê¤·¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¶áµ¦ÃÏ¶è¡Ê6ÏÈ¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¶Í°þ¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤ÇÂçºåÀª¤¬¡ÈÉüµ¢¡É¡£½©µ¨Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¡¢½àV¤ÎÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë¤¬½çÅö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¶å½£ÃÏ¶è¤Ï¶å½£Âç²ñ²¦¼Ô¤Î¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¤¬¿ÀµÜÂç²ñ¤âÀ©¤·¤¿¤¿¤á¡¢1ÏÈÁý¤¨5ÏÈ¤Ë¡£½©µ¨Âç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÄ¹ºêÆüÂç¡ÊÄ¹ºê¡Ë¡¢4¶¯¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¡¢·§ËÜ¹©¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤Ë¡¢²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤òÀ©¤·¤¿²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
ºÇÂ¿½Ð¾ì¹»¤ÏÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Î33²ó¡£½é½Ð¾ì¹»¤ÏÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤È21À¤µªÏÈ¡¦¹âÃÎÇÀ¤Î2¹»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Âç²ñ¤«¤éDHÀ©¤¬½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢µ¯ÍÑË¡¤Ê¤É³Æ¹»¤ÎÀïÎ¬¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ëÂç²ñ¤Ë¡£ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤Ï3·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ú¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ìÁ´32¹»°ìÍ÷¡Û¢¨½Ð¾ì²ó¿ô¤Ï2020Ç¯¸òÎ®»î¹ç´Þ¤à
¢£21À¤µªÏÈ¡Ê2¡Ë
Ä¹ºêÀ¾¡ÊÄ¹ºê¡Ë75Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ
¹âÃÎÇÀ¶È¡Ê¹âÃÎ¡Ë½é½Ð¾ì
¢£ËÌ³¤Æ»ÃÏ¶è¡Ê1¡Ë
ËÌ¾È¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë13Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ
¢£ÅìËÌÃÏ¶è¡Ê3¡Ë
²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë2Ç¯Ï¢Â³6²óÌÜ
È¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¡Ë2Ç¯¤Ö¤ê12²óÌÜ
ÅìËÌ¡ÊµÜ¾ë¡Ë3Ç¯¤Ö¤ê21²óÌÜ
¢£´ØÅì¡¦ÅìµþÃÏ¶è¡Ê6¡Ë
»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë5Ç¯Ï¢Â³9²óÌÜ
²ÖºéÆÁ±É¡Êºë¶Ì¡Ë10Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ
ÀìÂç¾¾¸Í¡ÊÀéÍÕ¡Ë3Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ
º´ÌîÆüÂç¡ÊÆÊÌÚ¡Ë12Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ
Äëµþ¡ÊÅìµþ¡Ë16Ç¯¤Ö¤ê15²óÌÜ
²£ÉÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë2Ç¯Ï¢Â³18²óÌÜ
¢£Åì³¤ÃÏ¶è¡Ê3¡Ë
ÃæµþÂçÃæµþ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë5Ç¯¤Ö¤ê33²óÌÜ
»°½Å¡Ê»°½Å¡Ë8Ç¯¤Ö¤ê14²óÌÜ
Âç³ÀÆüÂç¡Ê´ôÉì¡Ë2Ç¯Ï¢Â³7²óÌÜ
¢£ËÌ¿®±ÛÃÏ¶è¡Ê2¡Ë
ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë½é½Ð¾ì
ÆüËÜÊ¸Íý¡Ê¿·³ã¡Ë12Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ
¢£¶áµ¦ÃÏ¶è¡Ê6¡Ë
¿À¸Í¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë5Ç¯¤Ö¤ê6²óÌÜ
ÃÒÊÛ³Ø±à¡ÊÆàÎÉ¡Ë5Ç¯¤Ö¤ê15²óÌÜ
Âçºå¶Í°þ¡ÊÂçºå¡Ë2Ç¯¤Ö¤ê16²óÌÜ
¼¢²ì³Ø±à¡Ê¼¢²ì¡Ë2Ç¯Ï¢Â³4²óÌÜ
¶á¹¾¡Ê¼¢²ì¡Ë2Ç¯¤Ö¤ê8²óÌÜ
ÅìÍÎÂçÉ±Ï©¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë2Ç¯Ï¢Â³10²óÌÜ
¢£Ãæ¹ñÃÏ¶è¡Ê2¡Ë
¿òÆÁ¡Ê¹Åç¡Ë33Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ
¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë42Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ
¢£»Í¹ñÃÏ¶è¡Ê2¡Ë
±ÑÌÀ¡Ê¹áÀî¡Ë3Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ
°¤Æî¸÷¡ÊÆÁÅç¡Ë2Ç¯¤Ö¤ê3²óÌÜ
¢£¶å½£ÃÏ¶è¡Ê4¡ÜÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñÏÈ1¡Ë
¶å½£¹ñºÝÂçÉÕ¡ÊÊ¡²¬¡Ë4Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ
Ä¹ºêÆüÂç¡ÊÄ¹ºê¡Ë3Ç¯¤Ö¤ê5²óÌÜ
¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë2Ç¯¤Ö¤ê7²óÌÜ
·§ËÜ¹©¡Ê·§ËÜ¡Ë9Ç¯¤Ö¤ê22²óÌÜ
²Æì¾°³Ø¡Ê²Æì¡Ë2Ç¯Ï¢Â³9²óÌÜ