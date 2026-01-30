エンプラスが２６年３月期業績予想を上方修正 エンプラスが２６年３月期業績予想を上方修正

エンプラス<6961.T>がこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４１０億円から４２５億円（前期比１１．６％増）へ、営業利益を５３億円から６３億円（同１９．１％増）へ、純利益を４１億円から４７億円（同１９．２％増）へ上方修正した。



セミコンダクター事業で、サーバー用途の大手ＧＰＵメーカー向けＡＩサーバー用ソケットに加え、ハイパースケーラー向けのＡＳＩＣ関連の案件が増加していることが寄与する。また、自動車用途で新規顧客獲得によるシェア拡大で同事業の販売が想定を上回るペースで推移していることも貢献する。



同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高３２３億７４００万円（前年同期比１２．４％増）、営業利益５２億円（同２７．３％増）、純利益３８億７６００万円（同３５．０％増）だった。



出所：MINKABU PRESS