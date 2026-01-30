東京V特別指定選手や横浜FM新外国人選手らの追加登録が完了
Jリーグは30日、選手の追加登録を発表した。J1では横浜F・マリノスが獲得した新外国人選手のFWテヴィスの登録が完了。東京ヴェルディは昨季も途中から特別指定選手として活躍した日本大のFW平尾勇人(新4年)を登録した。
J2ではRB大宮アルディージャが29日に契約を更新したFWカプリーニとFW磯崎麻玖を追加登録。ユース所属のMF小林柚希は2種登録が完了した。
■J1
東京ヴェルディ
71 FW平尾勇人(特別指定)
横浜F・マリノス
19 テヴィス
■J2
いわきFC
41 MF松本琉雅(特別指定)
RB大宮アルディージャ
11 FWカプリーニ
43 MF小林柚希(2種)
48 FW磯崎麻玖
FC今治
10 FWエジガル・ジュニオ
15 DFガブリエル・ゴメス
サガン鳥栖
41 MF松岡響祈(特別指定)
