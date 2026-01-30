つんく♂が自身のSNSを更新。LUNA SEAのINORANとの2ショットを披露し、ファンの大きな関心を呼んでいる。

【写真】つんく♂とINORANの激レア2ショット／INORANもつんく♂の投稿に反応

■つんく♂、INORANとの激レアショット「同期の桜ぁ～」

つんく♂は「同期の桜ぁ～」と綴り、あまりにも貴重な1枚の写真を披露した。写真は、LUNA SEAのギタリスト・INORANとの2ショットだ。眼鏡姿で首元にショールを巻き、柔らかな表情を浮かべるつんく♂に対し、INORANは白Tシャツ姿でつんく♂を指差すような軽快なポーズを決めている。半袖姿で並び、無邪気な笑顔を見せるふたりからはその場の和やかな空気感が伝わってくる。

LUNA SEA、そしてつんく♂がフロントマンを務めたシャ乱Qは、共に1992年にメジャーデビューを果たした同期だ。しかしながら、これまで接点はあまりなかったようで、つんく♂は「同期やのにINORANとじっくり語ったの初でした！」と明かした。最後には「今後もよろ～！」と綴り、今後の交流への期待も覗かせた。

■INORANも即座に反応！「つんくくん、最高」

この投稿に対し、INORANも即座に反応した。自身のXに引用リポストし、「今後もよろ～too（爆笑＋合掌の絵文字）」とユーモアたっぷりにコメント。さらに、Instagramのストーリーズにはこの楽しかった時間を振り返るかのように「つんくくん、最高（ハートの絵文字）」と添えて、2ショット写真をリポストしている。

SNSでは「二人とも楽しそう！」「変わらずかっこいい」「最高の並び！！」「このツーショは熱い」「どんな話をしたのか気になりすぎる」「意外な組み合わせ」「90年代を生きてきた自分には胸熱」「ミスチル、イエモン、ウルフルズとも同期なのか…」など、驚きと感激の声が相次いでいる。