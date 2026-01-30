ウェッズ <7551> [東証Ｓ] が1月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比12.9％減の18.5億円に減ったが、通期計画の20.4億円に対する進捗率は91.1％に達し、5年平均の88.4％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.8％増の1.8億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比9.2％減の14.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の12.3％→11.1％に低下した。



