四電工 <1939> [東証Ｐ] が1月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比9.7％減の58.8億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の75億円→85億円(前期は85.3億円)に13.3％上方修正し、減益率が12.1％減→0.4％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の35.9億円→45.9億円(前年同期は37.6億円)に27.8％増額し、一転して22.1％増益計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の65円→72円に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比13.5％増の19.8億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.7％→7.8％に改善した。



会社側からの【修正の理由】

業績予想の修正の理由2026年３月期の業績については、前年同期の大型工事の反動減などにより減収・減益予想としておりましたが、工事進捗や工事原価の徹底管理に努めた結果、各利益が前回発表した業績予想を上回る見通しであるため、当期業績予想の上方修正を行うこととしました。

