ＡＧＳ <3648> [東証Ｓ] が1月30日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比79.0％増の20.3億円に拡大し、通期計画の23.9億円に対する進捗率は85.2％に達し、5年平均の68.5％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比53.7％減の3.5億円に大きく落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比33.5％増の6.8億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.2％→9.0％に改善した。



株探ニュース

