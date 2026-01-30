[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇1707銘柄・下落1199銘柄（東証終値比）
1月30日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2967銘柄。東証終値比で上昇は1707銘柄、下落は1199銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが127銘柄、値下がりは94銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3640> 電算 3815.5 +765.5（ +25.1%）
2位 <6777> ｓａｎｔｅｃ 12449 +2059（ +19.8%）
3位 <6961> エンプラス 10765 +1705（ +18.8%）
4位 <8015> 豊田通商 6505 +899（ +16.0%）
5位 <5906> エムケー精工 749 +101（ +15.6%）
6位 <1950> 日本電設 3800 +315（ +9.0%）
7位 <6946> 日本アビオ 5575 +455（ +8.9%）
8位 <6727> ワコム 799.9 +53.9（ +7.2%）
9位 <2127> 日本Ｍ＆Ａ 760 +50.9（ +7.2%）
10位 <6331> 化工機 3501 +226（ +6.9%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6367> ダイキン 14613.5 -3971.5（ -21.4%）
2位 <8141> 新光商 900 -175（ -16.3%）
3位 <6464> ツバキナカ 300 -49（ -14.0%）
4位 <5703> 日軽金ＨＤ 2424 -308（ -11.3%）
5位 <9206> ＳＦＪ 1900 -238（ -11.1%）
6位 <2491> Ｖコマース 581.1 -65.9（ -10.2%）
7位 <6104> 芝浦機 3820 -430（ -10.1%）
8位 <9311> アサガミ 7800 -740（ -8.7%）
9位 <1381> アクシーズ 3899 -346（ -8.2%）
10位 <4189> ＫＨネオケム 2350 -192（ -7.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8015> 豊田通商 6505 +899（ +16.0%）
2位 <6770> アルプスアル 2100 +85.5（ +4.2%）
3位 <6920> レーザーテク 37300 +910（ +2.5%）
4位 <8309> 三井住友トラ 5199.9 +81.9（ +1.6%）
5位 <6702> 富士通 4339.9 +56.9（ +1.3%）
6位 <7261> マツダ 1200 +13.5（ +1.1%）
7位 <7912> 大日印 2797.2 +29.7（ +1.1%）
8位 <3402> 東レ 1150.3 +11.8（ +1.0%）
9位 <5631> 日製鋼 8622.4 +87.4（ +1.0%）
10位 <4507> 塩野義 3205 +31.0（ +1.0%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6367> ダイキン 14613.5 -3971.5（ -21.4%）
2位 <7735> スクリン 19100 -560（ -2.8%）
3位 <5713> 住友鉱 9139 -221（ -2.4%）
4位 <6526> ソシオネクス 2015 -46.5（ -2.3%）
5位 <4506> 住友ファーマ 2250.1 -46.9（ -2.0%）
6位 <8233> 高島屋 1901 -29.0（ -1.5%）
7位 <9503> 関西電 2435.5 -32.5（ -1.3%）
8位 <8316> 三井住友ＦＧ 5400 -72（ -1.3%）
9位 <3407> 旭化成 1482.7 -16.8（ -1.1%）
10位 <4385> メルカリ 3390 -38.0（ -1.1%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
