　1月30日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2967銘柄。東証終値比で上昇は1707銘柄、下落は1199銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが127銘柄、値下がりは94銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は50円安となっている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3640>　電算　　　　　　 3815.5　 +765.5（ +25.1%）
2位 <6777>　ｓａｎｔｅｃ　　　12449　　+2059（ +19.8%）
3位 <6961>　エンプラス　　　　10765　　+1705（ +18.8%）
4位 <8015>　豊田通商　　　　　 6505　　 +899（ +16.0%）
5位 <5906>　エムケー精工　　　　749　　 +101（ +15.6%）
6位 <1950>　日本電設　　　　　 3800　　 +315（　+9.0%）
7位 <6946>　日本アビオ　　　　 5575　　 +455（　+8.9%）
8位 <6727>　ワコム　　　　　　799.9　　+53.9（　+7.2%）
9位 <2127>　日本Ｍ＆Ａ　　　　　760　　+50.9（　+7.2%）
10位 <6331>　化工機　　　　　　 3501　　 +226（　+6.9%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6367>　ダイキン　　　　14613.5　-3971.5（ -21.4%）
2位 <8141>　新光商　　　　　　　900　　 -175（ -16.3%）
3位 <6464>　ツバキナカ　　　　　300　　　-49（ -14.0%）
4位 <5703>　日軽金ＨＤ　　　　 2424　　 -308（ -11.3%）
5位 <9206>　ＳＦＪ　　　　　　 1900　　 -238（ -11.1%）
6位 <2491>　Ｖコマース　　　　581.1　　-65.9（ -10.2%）
7位 <6104>　芝浦機　　　　　　 3820　　 -430（ -10.1%）
8位 <9311>　アサガミ　　　　　 7800　　 -740（　-8.7%）
9位 <1381>　アクシーズ　　　　 3899　　 -346（　-8.2%）
10位 <4189>　ＫＨネオケム　　　 2350　　 -192（　-7.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8015>　豊田通商　　　　　 6505　　 +899（ +16.0%）
2位 <6770>　アルプスアル　　　 2100　　+85.5（　+4.2%）
3位 <6920>　レーザーテク　　　37300　　 +910（　+2.5%）
4位 <8309>　三井住友トラ　　 5199.9　　+81.9（　+1.6%）
5位 <6702>　富士通　　　　　 4339.9　　+56.9（　+1.3%）
6位 <7261>　マツダ　　　　　　 1200　　+13.5（　+1.1%）
7位 <7912>　大日印　　　　　 2797.2　　+29.7（　+1.1%）
8位 <3402>　東レ　　　　　　 1150.3　　+11.8（　+1.0%）
9位 <5631>　日製鋼　　　　　 8622.4　　+87.4（　+1.0%）
10位 <4507>　塩野義　　　　　　 3205　　+31.0（　+1.0%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6367>　ダイキン　　　　14613.5　-3971.5（ -21.4%）
2位 <7735>　スクリン　　　　　19100　　 -560（　-2.8%）
3位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9139　　 -221（　-2.4%）
4位 <6526>　ソシオネクス　　　 2015　　-46.5（　-2.3%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　 2250.1　　-46.9（　-2.0%）
6位 <8233>　高島屋　　　　　　 1901　　-29.0（　-1.5%）
7位 <9503>　関西電　　　　　 2435.5　　-32.5（　-1.3%）
8位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 5400　　　-72（　-1.3%）
9位 <3407>　旭化成　　　　　 1482.7　　-16.8（　-1.1%）
10位 <4385>　メルカリ　　　　　 3390　　-38.0（　-1.1%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース