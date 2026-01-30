フジテレビ、スポンサー数は前年1月比93％まで回復 就任1年…清水賢治社長は改革姿勢に手ごたえ
フジテレビの清水賢治社長は30日、同局で行われた1月度社長会見で、元タレントの中居正広氏による元フジテレビ女性アナウンサーとのトラブルをめぐる一連の問題を受けて激減していたスポンサー数について、今年1月26日時点で「前年1月比で93％まで回復した」と明かした。
【写真】真剣な表情で…会見に臨む清水賢治社長
同局をめぐっては、一連の問題を受けて一時スポンサー数が激減。その後、社内のガバナンス体制の再構築を進める姿勢を強調してきた。清水社長は就任から1年が経過したことにも触れ、「この1年間、毎月8つの改革についても開示している。結果、ガバナンス改革、コンプライアンス改革は、私の実感としても整ってきた」と受け止めた。
清水社長によると、昨年10月以降は回復が顕著であるとし、今後に関しては「4月改編では、できる限り100％に戻していきたい」と語った。
